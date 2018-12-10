В Токио предъявили обвинения экс-главе Nissan

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура Токио в понедельник предъявила обвинения экс-председателю совета директоров Nissan Motor Co. Карлосу Гону и самой компании в связи с тем, что в течение пяти лет топ-менеджер искажал данные о своем вознаграждении в финансовой отчетности Nissan, передает японская вещательная компания NHK.

Обвинения также предъявлены бывшему директору компании Грегу Келли, который, как и Гон, был арестован 19 ноября.

В понедельник истекал срок их предварительного ареста.

Гон был арестован 19 ноября по подозрению в занижении суммы выплат, полученных им от Nissan за пять лет, в общей сложности на $44 млн. Сам топ-менеджер, уволенный из компании единогласным решением совета директоров, отрицает свою вину.

Кроме того, прокуратура подозревает, что за три года, завершившихся в марте 2018 года, Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan.

Сообщение о новых подозрениях позволяет прокуратуре оставить Гона под арестом еще на 22 дня без права освобождения под залог, пишет The Wall Street Journal. После этого, если не появятся новые обвинения, Гон может ходатайствовать об освобождении под залог.

Акции Nissan подешевели почти на 3% на торгах в Токио в понедельник.