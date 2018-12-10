Экс-глава Nissan перед своим арестом собрался сменить CEO компании

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Экс-председатель совета директоров Nissan Motor Co. Карлос Гон перед своим арестом планировал сместить главного исполнительного директора компании Хирото Саикаву, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, недовольство у Гона вызывал тот факт, что Саикава недостаточно эффективно решает проблемы компании, в том числе сокращение продаж в США и проблемы с качеством продукции в Японии.

Один из источников сообщает, что вопрос об отставке Саикавы мог быть вынесен на голосование совета директоров уже в ноябре.

Саикава стал гендиректором Nissan в 2017 году, до этого этот пост занимал Гон. Источники говорят, что два топ-менеджера неоднократно вступали в конфликты на заседаниях.

В понедельник Гону были предъявлены обвинения в связи с тем, что в течение пяти лет он искажал данные о своем вознаграждении в финансовой отчетности Nissan. Топ-менеджер находится под арестом с 19 ноября, 22 ноября он был отправлен в отставку единогласным решением совета директоров.

Акции Nissan подешевели почти на 3% на торгах в Токио в понедельник.