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Президента Молдавии в пятый раз за год временно отстранили от должности

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Конституционный суд Молдавии в понедельник временно отстранил от должности президента Игоря Додона.

Такое решение суд принял по запросу группы депутатов от Демократической партии. Они объяснили свое требование тем, что Додон не выполнил свои конституционные обязанности. Он повторно отказался промульгировать (обнародовать) пять законов, который парламент принял повторно. Президент имеет право отклонить законы один раз, но обязан их промульгировать, если парламент повторно проголосовал за их принятие.

Речь идет о промульгации нового Кодекса об аудиовизуальных услугах, законах об объявлении 9 мая Днем Европы, законе о предоставлении территории бывшего Республиканского стадиона под строительство нового здания посольства США, а также некоторых других законодательных актах.

Решение о временном отстранении президента принимается уже в пятый раз за последний год. Отстранение действует только на время подписания указа о промульгации председателем парламента, который будет исполнять обязанности президента.

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Теги: Молдавия, Игорь Додон

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