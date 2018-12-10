Отстраненный президент Молдавии отказался идти на уступки парламенту

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Временно отстраненный от должности президент Молдавии Игорь Додон пообещал бороться до конца, чтобы после парламентских выборов были отменены все законы, которым даст ход спикер парламента в качестве исполняющего обязанности президента.

"Я не пойду на уступки (парламентскому большинству - ИФ) ни по одному из этих законов. Я буду идти до конца. Уверен, что народ меня в этом поддержит. А после парламентских выборов - 24 февраля 2019 года эти законы будут отменены", - написал Додон в понедельник на своей странице в социальных сетях.

В понедельник Конституционный суд Молдавии временно отстранил Додона от должности президента по запросу группы депутатов от Демократической партии. Авторы запроса объяснили свое требование тем, что Додон не выполнил свои конституционные обязанности. Он повторно отказался промульгировать (обнародовать) пять законов, который парламент принял повторно. Президент имеет право отклонить законы один раз, но обязан их промульгировать, если парламент повторно проголосовал за их принятие.

Решение о временном отстранении принимается уже в пятый раз за последний год. Отстранение действует только на время подписания указа о промульгации председателем парламента, который будет исполнять обязанности президента.