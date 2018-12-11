Экс-глава Nissan останется под арестом до 20 декабря

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Карлос Гон останется в заключении без возможности освобождения под залог, по крайней мере, до 20 декабря, поскольку суд Токио отклонил обращение, в котором экс-председатель совета директоров Nissan просил изменить ему меру пресечения.

Накануне прокуратура Токио предъявила обвинение Гону, а также Nissan в занижении в общей сложности на $44 млрд суммы вознаграждения бывшего главы автомобилестроительной компании в ее финансовой отчетности за пять лет.

Кроме того, прокуратура подозревает, что за три года, завершившихся в марте 2018 года, Гон утаил еще часть вознаграждения, полученного от Nissan, на сумму порядка $38 млн.

Гон, а также бывший директор Nissan Грег Келли, были арестованы 19 ноября, и срок их нахождения под стражей истекал в понедельник, однако суд принял решение продлить его на 10 дней.

Вполне возможно, что прокуратура в дальнейшем попросит оставить Гона и Келли в заключении еще на 10 дней, в результате чего они останутся под арестом на Рождество и вплоть до 30 декабря, пишет газета Financial Times.