Мэй выступила против второго референдума о выходе Великобритании из ЕС

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Британии Тереза Мэй в ходе выступления в парламенте раскритиковала призывы к проведению второго референдума о выходе Британии из ЕС, заявив, что новое голосование разделит страну.

"Если вы хотите второй референдум, чтобы отменить результаты первого, давайте будем честны: это грозит вновь разделить страну, в то время как в Палате (общин - ИФ) нам следует стремиться к тому, чтобы ее объединить", - заявила Мэй, ее выступление транслирует британское телевидение.

Вместе с тем она отметила, что выступает против идеи выхода Британии из ЕС без соглашения, поскольку это причинит серьезный финансовый ущерб в краткосрочной перспективе. Однако на фоне сложившейся ситуации, если члены парламента не поддержат соглашение, то Лондон будет готовиться к такому варианту, подчеркнула Мэй.

"Правительство активизирует подготовку к этому потенциальному развитию событий, и в кабинете на этой неделе пройдут дополнительные обсуждения (этого вопроса - ИФ)", - сказала Мэй.

Ранее она объявила о переносе на неопределенный срок голосования в парламенте по Brexit. Она отметила, что услышала различные мнения о сделке, и исходя из них можно сказать, что существует поддержка многих аспектов Brexit, но по "одному вопросу - "страховочному" плану по Северной Ирландии, существует обширная и глубокая обеспокоенность".

"В результате, если бы мы продвинулись и провели голосование завтра, то сделка была бы отвергнута", - отметила Мэй.