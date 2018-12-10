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Что произошло за день: понедельник, 10 декабря

Бутина решила отказаться от слов о своей невиновности, Порошенко узаконил разрыв дружбы с Россией, а поставщик завысил цены на сосиски для Росгвардии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Арестованная в США Мария Бутина намерена отозвать показания о своей невиновности. В чем именно готова признать свою вину россиянка, не уточняется.

- Главная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для Росгвардии. Мясокомбинат "Дружба народов", поставляющий сосиски и сардельки, заподозрили в завышении цен. В ФАС подтвердили, что получали обращение ФСБ о возможном нарушении.

- Петр Порошенко подписал закон о прекращении действия Договора о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Россией. Соглашение прекратит действовать 1 апреля 2019 года.

- Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ (неофициально известного как ГРУ). Об этом "Интерфаксу" сообщил источник, знакомый с ситуацией. Дмитрий Песков заявил, что документов о назначении пока не видел.

- Правительство РФ запретило продажу спиртосодержащей непищевой продукции по цене ниже водочной. Однако запрет не коснется стеклоомывающих жидкостй и нежидкой непищевой спиртосодержащнй продукции.

- Суд ЕС разрешил Великобритании отказаться от Brexit в одностороннем порядке. Эксперты полагают, что это подстегнет разговоры о втором референдуме. Премьер страны Тереза Мэй настаивает, что повторного всенародного волеизъявления не будет и переносит голосование по проекту документа в парламенте.

- Владимир Путин одобрил перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток. Президент поддержал инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко.

- Американские СМИ со ссылкой на Пентагон сообщили, что в Венесуэлу направляются российские Ту-160. По их информации, бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, будут участвовать в серии учений.

- Глава самопровозглашенного Киевского патриархата Филарет Денисенко пригрозил сорвать объединительный собор. Он не согласен с предложением Константинополя и требует открытых выборов главы новой церкви. Глава Украинской греко-католической церкви обещает со своей стороны молиться за успех этого форума.

- В Свердловской области ликвидировали департамент молодежной политики региона, который возглавляла Ольга Глацких. На его основе будет создано министерство образования и молодежной политики региона. Глацких получила известность после скандального заявления "Государство ваших родителей не просило вас рожать".

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