Институты ЕС договорились по союзному закону о кибербезопасности

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Европейская комиссия сообщила в ночь на вторник, что достигла политического соглашения с Европарламентом и Советом ЕС по закону о кибербезопасности, который усилит мандат Европейского агентства сетей и информационной безопасности (ENISA).

Это, отмечается в коммюнике, позволит "улучшить поддержку государств-членов в противодействии угрозам кибербезопасности и кибератакам". Закон также устанавливает рамки ЕС для сертификации кибербезопасности, повышая безопасность онлайн-услуг и потребительских устройств.

"В цифровой среде люди и компании должны чувствовать себя в безопасности. Для них это единственный способ в полной мере воспользоваться преимуществами цифровой экономики Европы. Доверие и безопасность имеют основополагающее значение для правильной работы нашего единого цифрового рынка", - заявил заместитель председателя Еврокомиссии по цифровому рынку Андрюс Ансип.

Он назвал достигнутое соглашением очередным шагом к завершению этой работы.