Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублей
В мире

Более 40 экс-сенаторов предупредили об угрозе конституционного кризиса в США

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Группа из 44 бывших сенаторов США как из Республиканской, так и из Демократической партий выступили с обращением к американскому народу, в котором предупредили об угрозе конституционного кризиса в стране.

Экс-конгрессмены пояснили, что вступление США в нестабильные времена связано с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о возможных связях между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ, а также с планами демократов, получившими по итогам промежуточных выборах 2018 года большинство в палате представителей Конгресса США, начать собственные расследования в этом направлении.

"Наша общая точка зрения заключается в том, что мы вступаем в опасный период; и мы чувствуем обязанность заявить о серьезных вызовах для верховенства закона, конституции, наших органов власти и нашей национальной безопасности", - говорится в статье экс-сенаторов для газеты The Washington Post.

"Мы находимся в переломном моменте, когда на кону стоят фундаментальные принципы нашей демократии и нашей национальной безопасности, а верховенство права и возможность для наших институтов функционировать свободно и независимо необходимо защитить", - отмечается в статье.

Экс-сенаторы также призвали нынешних и будущих членов Сената не подменять общенациональные интересы собственными или двухпартийными. Они напомнили, что при предыдущих конституционных кризисах в США Сенат вставал на защиту демократии, и необходимость в этом существует и теперь.

Среди экс-сенаторов - бывший кандидат от Демократической партии на президентских выборах 2004 года и бывший госсекретарь США (2013-2017 годы) Джон Керри.

Ранее телеканал CNN, основываясь на материалах судов и публичных заявлениях, выступил с утверждением, что как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа имели контакты с россиянами во время предвыборной кампании и передачи власти в 2016 году.

CNN также сообщал со ссылкой источник, близкий к Трампу, что он якобы допускает возможность объявления ему импичмента после того, как контроль в палате представителей Конгресса США перейдет к демократам.

Однако в аппарате Белого дома не думают, что к импичменту может привести расследование предположительной связи Трампа и РФ, которое ведет Мюллер.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США

Новости по теме

В мире
США отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в РоссиюСША отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в Россию
Теперь американским гражданам в РФ рекомендуют "проявлять повышенную осторожность"Подробнее
 Россиянка Бутина согласилась признать вину частичноРоссиянка Бутина согласилась признать вину частично
Арестованная гражданка России согласилась пойти на сделку со следствиемПодробнее
 У космонавтов будет шесть часов на демонтаж фрагмента обшивки "Союза МС-09"У космонавтов будет шесть часов на демонтаж фрагмента обшивки "Союза МС-09"
Снятую деталь отправят на Землю, чтобы выяснить, кто просверлил отверстие в кораблеПодробнее
 Макрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во ФранцииМакрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во Франции
Президент осудил насилие, происходящее в ходе протестов "желтых жилетов"Подробнее
Бутина сообщила суду в США, что готова отказаться от заявления о своей невиновностиБутина сообщила суду в США, что готова отказаться от заявления о своей невиновности
Адвокаты россиянки попросили организовать слушания, чтобы дать ей возможность изменить показания, сообщает BloombergПодробнее
 Путин, Трамп и Меган Маркл стали претендентами на звание "Человек года" журнала TimeПутин, Трамп и Меган Маркл стали претендентами на звание "Человек года" журнала Time
Также в числе претендентов покойный журналист Джамаль Хашкаджи и участники американских акций протеста за ужесточение контроля за оборотом оружияПодробнее
 Лидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный соборЛидер Киевского патриархата пригрозил сорвать Объединительный собор
У Филарета возникли разногласия с Константинополем по поводу процедуры проведения собораПодробнее
 Договор о дружбе Украины и России прекратит действовать 1 апреля 2019 годаДоговор о дружбе Украины и России прекратит действовать 1 апреля 2019 года
По словам Петра Порошенко, который подписал соответствующий документ, сегодняшнее решение - это лишь часть стратегии Киева по разрыву с колониальным прошлымПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииГлава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейМоскваСбой произошел сразу на двух линиях московского метроВ РоссииУстановка "умных" газовых счетчиков обойдется россиянам в 130 млрд рублейВ миреМакрон в ответ на акции протеста объявил о повышении МРОТ во ФранцииВ миреСША отменили рекомендацию для своих граждан не путешествовать в РоссиюВ миреАрестованная в США россиянка Бутина согласилась частично признать вину 

Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазин

Lamoda откроет в "Атриуме" свой первый офлайн-магазинОткрытие в Москве намечено на I квартал 2019 года, в магазине будет работать кафе Подробнее

Замглавы "Минфина" талибов поймали на границе с Пакистаном

Песков ответил Помпео на слова о разбазаривании госсредств

Пресс-секретарь президента, комментируя отправку двух Ту-160 в Венесуэлу, заявил, что половиной оборонного бюджета США можно накормить Африку Подробнее

Кремль прокомментировал сообщение Bild о найденном удостоверении Штази на имя Путина

Госдума до конца года рассмотрит закон об отмене национального роуминга

Глава международной федерации оценил шансы самбо войти в программу ОИ-2024

Глава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублей

Глава Росгвардии потребовал от Навального через суд опровержение и миллион рублейДуэль, на которую Виктор Золотов вызывал оппозиционера, пока так и не состоялась Подробнее

Рынок акций РФ продолжил снижение вслед за нефтью Brent

В Совфеде рассмотрят инициативу сделать День Конституции выходным днем

В Таиланде вновь разрешили политическую деятельность

В России за год ликвидировали 65 боевиков

Названы регионы с самым большим числом должников за свет и воду

Половина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семье

Половина россиянок заявили об угрозе стать жертвой насилия в семьеКаждый третий заявляет, что женщины в России сталкиваются с физическим насилием не сексуального характера Подробнее

Беглов через неделю после назначения уволил советника Забирана за интервью

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');