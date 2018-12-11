Трампа обеспокоила возможность объявления ему импичмента

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп допускает, что может подвергнуться импичменту после того, как к демократам перейдет контроль в палате представителей Конгресса США, сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к главе государства.

По словам источника, Трамп видит импичмент как "реальную возможность", хотя и не уверен, что дело до него дойдет.

Другой источник заявил, что помощники президента США считают "единственной проблемой, которая может поспособствовать импичменту", предполагаемые финансовые нарушения в ходе избирательной кампании, связанные с выплатами бывшего адвоката Трампа Майкла Коэна "любовницам Трампа".

В то же время в аппарате Белого дома не думают, что к импичменту может привести расследование предположительной связи Трампа и РФ, которое ведет Роберт Мюллер.

Ранее сообщалось, что демократы в Палате представителей Конгресса США могут поставить вопрос о проведении слушаний об импичменте президента Трампа.

Законодатель Джерольд Надлер заявил радиостанции "Голос Америки", что американский лидер "окружил себя жуликами" и был частью широкого "заговора против американского народа" с целью победить на выборах в 2016 году.

Конгрессмен высказал такое мнение через пару дней после того, как федеральные прокуроры обвинили бывшего адвоката рампа М. Коэна в организации выплаты отступных в размере $280 тыс. двум женщинам, утверждавшим, что они состояли в любовной связи с Трампом, в обмен на их молчание перед выборами.

По мнению Надлера, если эти утверждения окажутся правдой, то они, "безусловно, могут стать основаниями для импичмента".

Трамп уже отверг новые обвинения против него в связи с выплатами актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниелс и модели журнала Playboy Карен Макдугал, а также обвинения, касающиеся контактов сотрудников его предвыборного штаба с Россией.