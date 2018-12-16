Адвокат Трампа заявил, что президент не должен давать показания Мюллеру

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат американского президента Руди Джулиани заявил, что не поддерживает дачу Дональдом Трампом показаний спецпрокурору Роберту Мюллеру о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США 2016 года.

"Только через мой труп", - заявил он в интервью каналу Fox News, отвечая на вопрос журналиста, принял бы участие Трамп в таком разговоре.

В ноябре американский лидер в письменном виде ответил на вопросы американского спецпрокурора, который курирует это дело. Однако в конце прошлой недели канал CNN сообщал, что Мюллер все еще заинтересован в личном разговоре с Трампом.

В американских СМИ ранее неоднократно появлялась информация о том, что команда юристов Трампа выступает против допроса президента в устной форме.