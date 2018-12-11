Источник сообщил о поставках боевых машин "Терминатор" в Африку

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Россия начала поставки в одну из африканских стран новых боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

"Началась реализация контракта на поставку "Терминаторов" в одну из стран Африки", - сказал источник.

По его словам, в рамках этого контракта "Терминаторы" поставляются на узлах и агрегатах танка Т-90 - как и в российскую армию.

В ФСВТС России эту информацию не комментируют.

Партию БМПТ предыдущей модификации (на базе танка Т-72) в 2011 году у России купил Казахстан. Также "Терминатор" применялся российскими военными в операции в Сирии.