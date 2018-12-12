США создали наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Наблюдательные посты, развернутые США в Сирии на границе с Турцией, необходимы для обеспечения безопасности турецких союзников по НАТО, заявил представитель Пентагона.

"По указанию министра Мэттиса (глава минобороны Джим Мэттис - ИФ) для обеспечения безопасности Турции - нашего союзника по НАТО - в северо-восточном районе Сирии, граничащим с Турцией, созданы наблюдательные посты",- говорится в распространенном заявлении представителя Пентагона.

Он отметил, что США намерены координировать с турецкими партнерами вопросы стабилизации положения в этом районе Сирии.

Вместе с тем, турецкие власти уже предупреждали США, что выступают против развертывания постов на границе, которые они рассматривают в качестве коридора для поставки Соединенными Штатами вооружений курдским вооруженным формированиям, считающимся в Турции террористическими структурами.

Курды являются союзниками США в борьбе против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) в Сирии.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.