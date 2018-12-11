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Британский парламент проголосует по Brexit до 21 января

Есть обновление от 15:07

Ранее Тереза Мэй решила перенести голосование, так как большинство депутатов не поддерживают соглашение в нынешнем виде

Британский парламент проголосует по Brexit до 21 января
Фото: Reuters

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Палата общин британского парламента будет голосовать по соглашению о Brexit до 21 января 2019 года, сообщил во вторник британским СМИ представитель премьера Терезы Мэй.

Накануне Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. Такое решение она приняла с учетом того, что большинство депутатов не готовы поддержать соглашение в его нынешнем виде, при этом наибольшее число возражений вызывает "страховочный" план по границе с Ирландией.

Во вторник Мэй прибыла в Нидерланды и провела рабочий завтрак с премьер-министром страны Марком Рютте, однако не дала никаких комментариев журналистам. Ожидается, что Мэй также посетит Берлин. Помимо этого, вечером во вторник у нее запланирована встреча с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

СМИ сообщали, что в случае провала в парламенте голосования по сделке о Brexit это привело бы к негативным последствиям для Мэй в качестве британского премьер-министра.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Однако по результатам опубликованного в середине ноября опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС.

При этом премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно заявляла, что исключает возможность проведения повторного референдума по Brexit.

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Теги: Великобритания, Brexit, ЕС

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