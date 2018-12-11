В британском парламенте рекомендовали Мэй уйти в отставку в случае вынесения вотума недоверия

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Один из комитетов парламента Великобритании подготовил рекомендации, в которых содержится рекомендация об отставке премьер-министра страны Терезы Мэй в случае, если она не переживет голосования о доверии в палате общин, сообщает во вторник газета Independent.

"Мэй должна уйти с поста (премьера Британии - ИФ) после того, как ей выскажут недоверие в палате общин, и дать рекомендации относительно преемника", - говорится в заключениях комитета.

В свою очередь, британский парламентарий Бернард Дженкин сказал, что голосование о доверии премьеру является основой демократического строя в стране.

"Мы должны ясно дать понять и парламентариям, и общественности, что именно ожидать, если палата общин вынесет недоверие правительству", - добавил он.

Накануне британский премьер Мэй заявила, что решила перенести на более поздний срок планировавшееся на вторник голосование в парламенте по соглашению о Brexit. По последним данным, оно может пройти 21 января.

С ноября члены Консервативной партии стали направлять письма, в которых заявляют о недоверии своему лидеру. Для того, чтобы инициировать голосование о вотуме недоверия, необходимо 48 таких писем; СМИ сообщали, что нужное количество практически собрано и даже называли предполагаемую дату голосования, однако официальных объявлений на этот счет до сих пор сделано не было.