На Украине продлили арест российскому журналисту Вышинскому

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Херсонский апелляционный суд оставил под стражей подозреваемого в государственной измене руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 28 декабря 2018 года включительно, сообщает интернет-издание "Крым.Реалии" во вторник.

Такое решение на заседании 11 декабря приняла коллегия судей, оставив соответствующее решение Херсонского городского суда от 31 октября без изменений.

"Насколько стороне защиты известно, дальше орган досудебного расследования планирует продлить срок досудебного расследования еще на два месяца. А потом, я думаю, мы перейдем к рассмотрению дела по сути", - прокомментировал изданию решение суда один из адвокатов Вышинского Игорь Мокин.

Вышинского арестовали 17 мая 2018 года по подозрению в госизмене; позже к этому добавилось обвинение в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Херсонский суд уже несколько раз продлевал Вышинскому срок содержания под стражей, а апелляционный суд подтверждал эти решения.