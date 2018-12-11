Бывшего канадского дипломата задержали в Китае

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Бывшего канадского дипломата Майкла Коврига задержали в Китае, сообщает во вторник Associated Press.

Ковриг ранее работал в Пекине и в Гонконге, а также в ООН в Нью-Йорке. В настоящее время он является старшим советником по Северо-восточной Азии в организации Международная кризисная группа.

В этой организации подтвердили, что знают о задержании своего сотрудника. Также в ней заверили, что делают все необходимое, чтобы получить дополнительную информацию о нем.

Пока неизвестно, связано ли его задержание с арестом в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.