Канада обеспокоена потерей связи с еще одним своим гражданином в Китае

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Чиновники из министерства иностранных дел и международной торговли Канады не смогли связаться с канадским гражданином в Китае, который ранее заявлял о том, что допрашивается китайскими властями, сообщает телеканал CBC.

"Оттава потеряла контакт с канадским гражданином в Китае, который обратился к федеральным чиновникам, чтобы сообщить о допросе китайскими властями", - сообщает телеканал со ссылкой на министра иностранных дел Канады Христию Фриланд.

По ее словам, Канада обратилась к китайским чиновникам, а также к семье канадца, чтобы узнать о его судьбе.

Она не стала называть имя канадца, объяснив это деликатностью ситуации.

Свое заявление Фриланд сделала во время брифинга в Оттаве, организованного в связи с недавним арестом в Китае бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, ныне сотрудничающего с "Международной кризисной группой" (ICG).

Задержание экс-дипломата произошло на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.