В Канаде неизвестные попытались вломиться в дом арестованной менеджера Huawei

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Полиция канадского Ванкувера расследует попытку взлома дома, который принадлежит финдиректору китайской компании Huawei Ванчжоу Мэн, которая ранее была арестована по подозрению в причастности к поставкам продукции американского происхождения в санкционные страны.

Как сообщает South China Morning Post, рано утром 9 декабря в оперативные службы получили сигнал о попытке взлома дома в фешенебельном районе Данбар. Злоумышленников спугнули жильцы, и они успели скрыться.

В результате инцидента никто не пострадал. Пока никто не задержан.

Полиция не называет адрес дома, но соседи подтверждают, что речь идет об особняке, принадлежащем Ли Сяоцзуну - супругу арестованной Ванчжоу Мэн. Как говорят местные жители, топ-менеджер Huawei жила в этом доме, она и ее супруг запомнились соседям как очень приятные люди.

Арест был произведен канадскими властями 1 декабря по запросу из Вашингтона.

Ванчжоу Мэн является дочерью основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя. Компания выступила с заявлением, что все ее операции с Ираном проводились "в строгом соответствии с законами, правилами и санкциям ООН, США и ЕС".

МИД КНР после ареста Ванчжоу вызвал посла США в Пекине и заявил ему протест китайской стороны.