Одной из жертв стрелка в Страсбурге оказался турист из Таиланда

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В ходе стрельбы, устроенной мужчиной во французском Страсбурге, погиб подданный Таиланда, сообщило в среду посольство этой страны в Париже.

Им оказался 45-летний турист Анупонг Суебсаман, который приехал во Францию в отпуск вместе с супругой. Женщина не пострадала, посольство оказывает ей необходимую помощь.

Как сообщалось, в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге три человека погибли и 12 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам глава МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и Германии был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях и уже отбыл свои тюремные сроки.

После стрельбы власти Франции ввели усиленные меры безопасности на границах и на рождественских ярмарках, чтобы свести на нет риск аналогичных атак. Министр также объявил о решении правительства активнее задействовать военных в операции по обеспечению безопасности в стране.

Поиск стрелка, скрывшегося на захваченном такси с места преступления, продолжается.