Нападавший получил ранение в перестрелке с военным в Страсбурге

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Французский военный ранил мужчину, открывшего стрельбу в Страсбурге, однако при этом сам получил ранение, сообщает телеканал BFM TV.

После перестрелки нападавшему удалось скрыться на такси. Стражи порядка до сих пор разыскивают его.

Ранее сообщалось, что вечером во вторник вооруженный мужчина открыл огонь в центре Страсбурга на рождественской ярмарке. Речь идет о 29-летнем молодом человеке, который родился в этом городе. Он ранее уже попадал в поле зрение полиции.

Кроме того, по информации ряда местных СМИ, его должны были задержать этим утром, однако его не оказалось дома. По одним данным, мужчину должны были арестовать по делу о покушении на убийство, по другим - за разбойное нападение.

Согласно последним данным французских СМИ, в результате стрельбы погибли четыре человека. Около десятка пострадали.

Антитеррористическое подразделение парижской прокуратуры приступило к расследованию произошедшего.

Сайт Dernières Nouvelles d'Alsace пишет со ссылкой на источник в полиции, что на данном этапе "не исключена версия теракта".