При стрельбе в Страсбурге один человек погиб

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минимум один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в центре французского города Страсбург, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

В настоящее время ведется поиск стрелявшего, скрывшегося с места происшествия. Согласно поступающей информации, он вел огонь из автоматического оружия.

Fire services in France say one person has died and three people have been injured after a shooting in the centre of Strasbourg — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 11 декабря 2018 г.

Сайт "Дернер нувель д'Альзас" пишет со ссылкой на источник в полиции, что на данном этапе "не исключена версия теракта".

В центральной части Страсбурга в это время года традиционно работает рождественский рынок.