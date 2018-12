При стрельбе в Страсбурге один человек погиб

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Минимум один человек погиб и шестеро получили ранения в результате стрельбы в центре французского города Страсбург, сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

В настоящее время ведется поиск стрелявшего, скрывшегося с места происшествия. Согласно поступающей информации, он вел огонь из автоматического оружия.

Fire services in France say one person has died and three people have been injured after a shooting in the centre of Strasbourg