Главные новости
В РоссииРоскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleВ миреБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйВ РоссииСадовые товарищества обяжут завести счета в банках
В мире

Экс-советник Трампа по нацбезопасности попросил суд не сажать его в тюрьму

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Экс-помощник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн попросил федерального судью не приговаривать его к тюремному заключению, сообщает в среду телеканал CNN.

В документе, предоставленном на рассмотрение суда, Флинн заявляет, что его сотрудничество в рамках расследования спецпрокурора США не было "нежеланным или несвоевременным".

Вместо тюремного заключения Флинн предлагает суду приговорить его к одному году условного срока и 200 часам общественных работ, отмечает издание The Hill.

Ранее Флинн дал показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который впоследствии заявил суду, что Флинн оказал следствию "значительную помощь". Мюллер также заявил, что Флинн не должен отбывать тюремный срок, отмечает CNN.

Флинн, пробыв на посту советника президента около трех месяцев, был вынужден уйти в отставку, так как оказался в числе фигурантов расследования предполагаемых попыток РФ повлиять на выборы в США 2016 года. Как сообщалось, в вину Флинну вменяется то, что он на допросах в ФБР лгал относительно содержания своих бесед во время контактов с российским послом. В начале декабря Флинн заключил сделку со следствием и признал вину в даче ложных показаний.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Майкл Флинн, США

Новости по теме

В мире
Британские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе Мэй
Премьер является лидером Консервативной партии, где против нее начал зреть бунтПодробнее
 США заподозрили китайские власти в кибератаке на MarriottСША заподозрили китайские власти в кибератаке на Marriott
По данным источников NYT, хакеры работали на министерство государственной безопасности КНРПодробнее
 Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против "Северного потока-2"Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против "Северного потока-2"
В ней также поддерживается введение санкций против этого газопроводаПодробнее
 Открывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на таксиОткрывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на такси
Он застрелил трех человек и ранил еще 12Подробнее
При стрельбе в Страсбурге один человек погибПри стрельбе в Страсбурге один человек погиб
Стрельба произошла на рождественском рынкеПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Секреты генома гигантских черепах, приближение космоса к Земле и защитный эффект кофеПодробнее
 Журнал Time назвал персону годаЖурнал Time назвал персону года
На обложке журнала появятся "стоящие на страже правды" журналисты - в том числе стал саудовский репортер ХашкаджиПодробнее
 Британский парламент проголосует по Brexit до 21 январяБританский парламент проголосует по Brexit до 21 января
Ранее Тереза Мэй решила перенести голосование, так как большинство депутатов не поддерживают соглашение в нынешнем видеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleВ миреБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйВ РоссииСадовые товарищества обяжут завести счета в банкахВ миреОткрывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на таксиВ РоссииПробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствиюСпорт"Локомотив" уступил "Шальке 04" и выбыл из еврокубков

К концу недели в Москве похолодает до минус 18

К концу недели в Москве похолодает до минус 18По оценкам синоптиков, небольшой мороз и гололед в столице можно ожидать уже в четверг Подробнее

МВД закупит партию мощных электрошокеров

Мэй намерена выступить с обращением

Двое полицейских погибли в ДТП с броневиком инкассаторов в Карачаево-Черкесии

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Google

Роскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleРегулятор напоминает, что компания отказывается фильтровать запрещенный контент Подробнее

Возбуждено дело после повреждения памятной доски Солженицыну в Гусь-Хрустальном

Дом-замок с кокошником в центре Москвы признали памятником архитектуры

Двухэтажное здание на Яузской улице является образцом модерна начала XX века Подробнее

Британские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе Мэй

Британские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйПремьер является лидером Консервативной партии, где против нее начал зреть бунт Подробнее

США заподозрили китайские власти в кибератаке на Marriott

США заподозрили китайские власти в кибератаке на MarriottПо данным источников NYT, хакеры работали на министерство государственной безопасности КНР Подробнее

Восемь из 13 пострадавших при стрельбе в Страсбурге получили тяжелые ранения

Госдума приняла закон о любительском рыболовстве

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');