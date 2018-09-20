Приговор бывшему помощнику Трампа за связь с Россией вынесут в декабре

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Суд, рассматривающий дело бывшего помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна, объявил, что приговор отставному чиновнику может быть вынесен 18 декабря 2018 года.

В вину Флинну вменяется то, что он на допросах в ФБР лгал относительно содержания своих бесед во время контактов с бывшим тогда послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком.

По данным расследования, в беседах якобы обсуждался вопрос о возможной отмене американских санкций против России, что Флинн скрыл от ФБР.

Майкл Флинн, пробыв на посту советника президента около трех месяцев, был вынужден уйти в отставку на фоне развернутой против него кампании обвинений. Он пошел на сделку со спецпрокурором Робертом Мюллером, расследующим "российский след" в американских выборах 2016 года, признав себя виновным.