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Задержаны двое братьев "страсбургского стрелка"

Есть обновление от 13:42

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Двое братьев подозреваемого в стрельбе на рождественском рынке в Страсбурге задержаны, сообщает в среду французская газета Le Figaro.

Ранее сообщалось о задержании пяти человек в связи с этими трагическими событиями.

Стрельба в Страсбурге произошла накануне вечером на рождественской ярмарке в центре города. По последним данным, погибли три человека, ранены 14. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и Германии был ранее признан виновным в преступлениях, не связанных с терроризмом.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника, который скрылся на захваченной машине такси. Известно, что он ранен в руку, и не исключено, что ему удалось покинуть Францию и перебраться в Германию.

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Теги: Франция, Страсбург

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