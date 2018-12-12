Власти уточнили, что при стрельбе в Страсбурге погибли два человека

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Жертвами стрельбы в Страсбурге, по последним данным, стали два человека, еще 14 человек получили ранения, сообщается в твиттере префекта региона Гранд-Эст.

"По предварительным данным, жертвами стали 16 человек, из них два человека погибли, девять получили тяжелые ранения, пять - легкие", - сообщает префектура.

Ранее сообщалось, что погибли три человека, пострадали 13 человек.

Также префектура сообщает, что в Страсбурге в среду запрещено проведение демонстраций. Закрыты культурные и спортивные объекты, в частности, музеи и катки. В то же время, работа школ, лицеев и колледжей продолжается.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером на рождественской ярмарке. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и Германии был ранее признан виновным в преступлениях, не связанных с терроризмом.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, однако сам стрелок мог покинуть территорию Франции и направиться в Германию. Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.