Эрдоган анонсировал операцию в Сирии к востоку от Евфрата в ближайшие дни

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган в среду заявил, что "через несколько дней" турецкие военные начнут операцию на сирийской территории восточнее реки Евфрат.

"Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата", - приводит газета "Хюрриет" слова Р.Т.Эрдогана.

Президент пояснил, что подобные действия будут способствовать политическому решению кризиса в Сирии.

Hurriyet в свою очередь напоминает, что 11 декабря Пентагон объявил о размещении наблюдательных постов на севере Сирии с целью предотвратить столкновения между турецкой армией и поддерживаемым США курдским ополчением. Ранее Анкара обращалась с призывом к Вашингтону не предпринимать этот шаг, добавляет газета.