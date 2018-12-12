В мире

Эрдоган анонсировал операцию в Сирии к востоку от Евфрата в ближайшие дни

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган в среду заявил, что "через несколько дней" турецкие военные начнут операцию на сирийской территории восточнее реки Евфрат.

"Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата", - приводит газета "Хюрриет" слова Р.Т.Эрдогана.

Президент пояснил, что подобные действия будут способствовать политическому решению кризиса в Сирии.

Hurriyet в свою очередь напоминает, что 11 декабря Пентагон объявил о размещении наблюдательных постов на севере Сирии с целью предотвратить столкновения между турецкой армией и поддерживаемым США курдским ополчением. Ранее Анкара обращалась с призывом к Вашингтону не предпринимать этот шаг, добавляет газета.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Турция, Реджеп Таийп Эрдоган

Новости по теме

В мире
Британские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе Мэй
Премьер является лидером Консервативной партии, где против нее начал зреть бунтПодробнее
 США заподозрили китайские власти в кибератаке на MarriottСША заподозрили китайские власти в кибератаке на Marriott
По данным источников NYT, хакеры работали на министерство государственной безопасности КНРПодробнее
 Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против "Северного потока-2"Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию против "Северного потока-2"
В ней также поддерживается введение санкций против этого газопроводаПодробнее
 Открывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на таксиОткрывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на такси
Он застрелил трех человек и ранил еще 12Подробнее
При стрельбе в Страсбурге один человек погибПри стрельбе в Страсбурге один человек погиб
Стрельба произошла на рождественском рынкеПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Секреты генома гигантских черепах, приближение космоса к Земле и защитный эффект кофеПодробнее
 Журнал Time назвал персону годаЖурнал Time назвал персону года
На обложке журнала появятся "стоящие на страже правды" журналисты - в том числе стал саудовский репортер ХашкаджиПодробнее
 Британский парламент проголосует по Brexit до 21 январяБританский парламент проголосует по Brexit до 21 января
Ранее Тереза Мэй решила перенести голосование, так как большинство депутатов не поддерживают соглашение в нынешнем видеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 10 декабря7 фото
10 декабря
Фотохроника 10 декабря
Фотохроника 7 декабря6 фото
07 декабря
Фотохроника 7 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииРоскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleВ миреБританские депутаты-консерваторы в среду проведут голосование о доверии Терезе МэйВ РоссииСадовые товарищества обяжут завести счета в банкахВ миреОткрывший стрельбу в Страсбурге мужчина скрылся от полиции на таксиВ РоссииПробы с обшивки "Союза МС-09" передадут следствиюСпорт"Локомотив" уступил "Шальке 04" и выбыл из еврокубков

В доме стрелка из Страсбурга нашли винтовку и гранату

Сенаторы предложили сажать под арест за неуважительные материалы в интернете

Аэропорт "Домодедово" установит алкорамки для проверки трезвости персонала

Транспортную компанию в Твери оштрафовали по итогам проверки из-за ДТП с 13 жертвами

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости

В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новостиМаксимальный возможный штраф за распространение такой информации - 1 млн рублей Подробнее

Свердловский губернатор объяснил отказ увольнять чиновницу Глацких

В управлении МКС сочли достаточными сведения, добытые космонавтами при осмотре обшивки "Союза"

Сбербанк уже создал необходимые резервы по украинскому бизнесу

Велокоманда Team Sky из-за ухода спонсора сменит название или прекратит существование

Ветераны войны в 2019 году единовременно получат 44 тысячи рублей

Мединский предложил снять фильм "Нюрнберг" с участием международных звезд

Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергии

Чубайс возглавил новую Ассоциацию развития возобновляемых источников энергииУчастниками объединения стали УК "Роснано", "Вестас", ГК "Хевел", "Солар Системс" и "Вершина Девелопмент" Подробнее

Германия не будет повышать уровень угрозы терроризма в связи с ЧП в Страсбурге

Трое мужчин скончались в Москве после распития алкоголя

Улицу немецкого города залило шоколадом

Южная Осетия осталась без света в условиях сильного снегопада

Волгоградское УФАС оштрафовало "Яндекс" за рекламу электросчетчиков, занижающих показания

Lifan отзовет в РФ 1,9 тыс. автомобилей Myway из-за проблем с предохранителем генератора

Ростуризм исключил "Жемчужную реку" из реестра туроператоров

Компания задолжала "ИрАэро" деньги за перевозку туристов с Хайнаня, что повлекло проблемы для сотен отдыхающих Подробнее

ФИФА признала "Лужники" лучшим стадионом мира по обзору с трибун

Пономарев пожаловался на табачный дым и духоту в тесной камере

Футболист ЦСКА Влашич признан лучшим игроком 17-го тура РПЛ

ЛНР передала 42 осужденных на подконтрольную Украине территорию

Эрдоган анонсировал операцию в Сирии к востоку от Евфрата в ближайшие дни

Сбербанк заявил о планах нарастить чистую прибыль более чем на 10% в 2019 году

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');