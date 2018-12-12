В доме стрелка из Страсбурга нашли винтовку и гранату

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В доме, в котором проживал стрелок из Страсбурга, в ходе обысков обнаружили оружие, сообщает в среду газета Le Figaro со ссылкой на прокурора Парижа Реми Эйтца.

По его словам, в доме имелись граната, малокалиберная винтовка, четыре ножа, включая два охотничьих, а также боеприпасы. Оружие обнаружили в доме еще во вторник утром, когда полиция, в рамках расследования дела об убийстве, хотела задержать стрелка.

Прокурор в свою очередь заявил, что четверо родственников подозреваемого задержаны, и в настоящее время находятся под стражей. Ранее газета Le Figaro сообщала, что полиция задержала двоих братьев стрелка.

В местах, которые часто посещал стрелок, проведены обыски.

По словам прокурора, нападавший во время стрельбы кричал "Аллах Акбар". Также прокурор рассказал, что преступник был вооружен огнестрельным оружием и ножом. Прокурор пояснил, что в результате нападения погибли два человека, а еще один человек скончался позже.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и направиться в Германию. Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.