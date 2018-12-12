В МИД РФ выразили соболезнования в связи с терактом в Страсбурге

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - МИД РФ распространил сообщение в связи трагедией в Страсбурге, произошедшей накануне.

"Скорбим вместе с близкими погибших и выражаем сочувствие пострадавшим в результате ужасающего теракта 11 декабря в Страсбурге. Произошедшее в очередной раз подтвердило срочную необходимость объединения усилий всего международного сообщества перед лицом террористической угрозы", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщалось, стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. В результате погибли три человека и еще 13 получили ранения.

Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и направиться в Германию.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.