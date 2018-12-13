Адвокат задержанного украинского капитана отказался дать в ФСБ подписку о неразглашении

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Адвокат капитана украинского буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, задержанного в районе Керченского пролива за незаконное пересечение границы РФ, не стал давать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

"Следователи СУ ФСБ после слова здравствуйте, потребовали подписать подписку о неразглашении данных предварительного следствия, на что я ответил, что не могу подписать настолько "серьезный" документ, так как мне не ясно, какие именно данные я не имею право разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать своё требование", - написал на своей странице в соцсети адвокат обвиняемого Эдем Семедляев.

Он отметил, что в ходе прошедших накануне следственных мероприятий, его подзащитный указал, что "в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не даёт каких-либо показаний".

Конфликт в Керченском проливе

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Их отконвоировали в Керчь.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения".

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.