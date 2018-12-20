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Адвокат украинских моряков заявил, что на них пытаются воздействовать через сокамерников

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Следователи предлагают арестованным украинским морякам заключить досудебное соглашение, предполагающее признание вины, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов.

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"Мы знаем, что это сотрудники ФСБ и отмечу, что это не единичный какой-то случай, сейчас нам уже известно о семи таких случаях. Моряки рассказывают своим адвокатам, что к ним приходят три человека и предлагают заключить досудебное соглашение, при этом никого из защитников следователи не приглашают для участия в допросе, называя это беседой", - сказал Полозов.

Он отметил, что обвиняемые отказываются от предложения сотрудников ФСБ, так как считают себя военнопленными.

"Скажу больше, что привлекаются даже сокамерники моряков, которые ведут с ними разговоры о якобы пользе досудебного соглашения. Я считаю, что подобные действия со стороны следствия абсолютно незаконны и нарушают права наших подзащитных на защиту. Следствие пытается воспользоваться незнанием иностранными гражданами российского законодательства, чтобы облегчить себе работу, ведь, если они признают вину, то и расследовать уже будет нечего", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что адвокаты обжалуют действия следователей, а также обратятся к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все моряки были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор "Лефортово", еще троих, раненых - в больницу СИЗО "Матросская тишина".

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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