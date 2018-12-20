Адвокат украинских моряков заявил, что на них пытаются воздействовать через сокамерников

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Следователи предлагают арестованным украинским морякам заключить досудебное соглашение, предполагающее признание вины, сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из обвиняемых Николай Полозов.

"Мы знаем, что это сотрудники ФСБ и отмечу, что это не единичный какой-то случай, сейчас нам уже известно о семи таких случаях. Моряки рассказывают своим адвокатам, что к ним приходят три человека и предлагают заключить досудебное соглашение, при этом никого из защитников следователи не приглашают для участия в допросе, называя это беседой", - сказал Полозов.

Он отметил, что обвиняемые отказываются от предложения сотрудников ФСБ, так как считают себя военнопленными.

"Скажу больше, что привлекаются даже сокамерники моряков, которые ведут с ними разговоры о якобы пользе досудебного соглашения. Я считаю, что подобные действия со стороны следствия абсолютно незаконны и нарушают права наших подзащитных на защиту. Следствие пытается воспользоваться незнанием иностранными гражданами российского законодательства, чтобы облегчить себе работу, ведь, если они признают вину, то и расследовать уже будет нечего", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что адвокаты обжалуют действия следователей, а также обратятся к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.