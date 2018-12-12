Консул Украины посетил украинских моряков в СИЗО Москвы

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Консул посетил в московских СИЗО всех удерживаемых там украинских моряков, сообщил официальный представитель департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"Сегодня консул посетил пятерых украинских военных моряков, которые незаконно удерживаются в РФ. А это значит, что посещены все 24 военнопленных", - заявил он агентству "Интерфакс" в среду вечером.

По словам дипломата, вопросы обеспечения адвокатской защиты моряков урегулированы, а поддержка, в которой они нуждаются, предоставляется Украинским государством.

"По результатам их посещения можно сделать обобщение, что моряки держатся достойно, осознают себя военнопленными и имеют твердую веру в свое освобождение", - заключил Кирилич.

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, ссылаясь на полученную от украинских дипломатов в Москве, назвала фамилии посещенных военнопленных моряков.

"Сегодня они завершили посещение всех военных моряков (...) а именно - Андрея Шевченко, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Юрия Будзила и Андрея Драча", - написала она.

Также Денисова добавила, что консулы позвонят всем представителям семей и сообщат им подробности посещений.

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия задержали в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. 24 украинца, находившихся на судах ВМС ВСУ, были арестованы в РФ до 25 января 2019 года.