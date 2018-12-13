В Турции после катастрофы скоростного поезда задержали трех железнодорожных служащих

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Турецкие власти задержали трех сотрудников агентства по эксплуатации железных дорог после катастрофы скоростного поезда в Анкаре, в которой погибли девять человек, передает агентство Associated Press.

Правоохранительные органы подозревают задержанных в халатном отношении к служебным обязанностям.

В четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал провести полное расследование катастрофы и наказать виновных.

В четверг в Анкаре на железнодорожной станции Марсандиз столкнулись два поезда. Также после столкновения обрушился надземный пешеходный переход. Ранее число погибших возросло с семи до девяти человек; среди жертв - три машиниста.