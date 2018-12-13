Число жертв катастрофы скоростного поезда в Анкаре выросло до семи

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В железнодорожной катастрофе в турецкой столице погибли не менее семи человек, 46 ранены, сообщило турецкое информационное агентство Anadolu.

По данным агентства, состояние троих пострадавших оценивается как тяжелое.

В Анкаре в четверг в результате столкновения двух поездов на железнодорожной станции Марсандиз обрушился надземный пешеходный переход.

Как сообщает телеканал CNN, часть перехода на станции рухнула на вагоны состава. На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.

После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, к месту аварии стянуты многочисленные кареты скорой помощи, пожарные машины.