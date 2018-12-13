Четыре человека погибли в результате катастрофы скоростного поезда в Анкаре

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В железнодорожной аварии в турецкой столице погибли, по предварительным данным, не менее четырех человек, 43 ранены. Об этом сообщило турецкое информагентство "Анадолу" со ссылкой на власти.

В Анкаре в четверг скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в переход.

#BREAKING Many reportedly wounded after an high speed train collided and derailed in Turkey's Ankara pic.twitter.com/J1dk9UhkGM — Mehmet Dikbayır (@mehmetdikbayir) 13 декабря 2018 г.

Как сообщает телеканал CNN, часть перехода на станции рухнула на вагоны состава. На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.

После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, к месту аварии стянуты многочисленные кареты скорой помощи, пожарные машины.