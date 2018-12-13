Трамп заявил, что никогда не просил своего бывшего адвоката нарушать закон

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в четверг о несогласии с утверждениями своего бывшего адвоката Майкла Коэна о нарушении закона и финансовых преступлениях.

"Я никогда не требовал от Майкла Коэна нарушать закон. Он был адвокатом и должен был знать закон. В этом и заключается адвокатская работа, и адвокат несет высокую ответственность, если случается ошибка. Вот за что им платят", - написал он в своем твиттере.

Он отметил, что многие юристы, специализирующиеся на судебных спорах по финансовым вопросам, заявили ему об отсутствии нарушений во время предвыборной кампании. "Коэна признали виновным по многим обвинениям, не связанным со мной, но он признался виновным по двум обвинениям, связанным с кампанией, которые вообще не являлись преступлением", - добавил американский президент.

Трамп подчеркнул, что Коэн, по его мнению, пошел на сделку со следствием, чтобы поставить президента в неловкое положение и получить меньший тюремный срок.

Накануне Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения за серию преступлений финансового характера, которые он совершил во время работы на Трампа.

Коэн ранее заявил, что принимает на себя всю ответственность за преступления, включая финансовые нарушения и ложные показания Конгрессу США. "Недавно президент в твиттере назвал меня слабым, и это правда, но по другой причине, не по той, которую он имел в виду. Это было потому, что я раз за разом чувствовал свое обязательство покрывать его грязные дела", - сказал Коэн.

Коэн, начавший работать на Трампа в начале 2000-х годов, заявил, что все это время он находился под гнетом моральной несвободы. "В это трудно поверить, но сегодня один из самых значимых дней моей жизни. Ирония кроется в том, что сегодня я возвращаю себе свою личную свободу. Я находился в личной и моральной несвободе с того рокового дня, когда я принял предложение о работе на известного магната недвижимости, чьей деловой хваткой я так сильно восхищался", - приводит его слова Bloomberg.