Главные новости
В миреМария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против СШАВ миреЕС решил продлить санкции против РФСпортПрокуратура установила нарушения при расследовании дела Мамаева и Кокорина
В мире

Прокуроры изучат деятельность инаугурационного комитета Трампа

Следователи выяснят судьбу $107 млн, полученных от пожертвований

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Федеральные прокуроры ведут расследование в отношении инаугурационного комитета президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal. Расследование было инициировано прокуратурой США на Манхэттене, рассказали изданию осведомленные источники.

По их данным, расследование находится на ранних стадиях. В частности, следователи выясняют, не потратил ли инаугурационный комитет Трампа $107 млн, полученные от пожертвований, на нецелевые нужды.

Кроме того, прокуроры расследуют, не предоставляли ли некоторые главные доноры инаугурационного комитета пожертвования в обмен на доступ к приходящей администрации Трампа с тем, чтобы оказывать влияние на политические позиции. Как отмечает издание, это может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного закона.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, основные пожертвования поступили от бизнесмена Шелдона Адельсона, компаний AT&T и Boeing. Каждый из них предоставил более $1 млн.

При этом, отмечает газета, нет признаков того, что кто-то из этих жертвователей находится под следствием.

Издание добавляет, что расследование началось частично после того, как федеральные агенты изъяли материалы у бывшего личного адвоката Д.Трампа Майкла Коэна, который был приговорен в среду к трем годам федеральной тюрьмы.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп

Новости по теме

В мире
Убивший трех человек в Страсбурге мужчина застрелен полициейУбивший трех человек в Страсбурге мужчина застрелен полицией
Глава МВД поздравил полицию с успехомПодробнее
 ЕС решил продлить санкции против РФЕС решил продлить санкции против РФ
Это решение принято единогласно сроком на полгодаПодробнее
 Мария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против СШАМария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США
Если суд одобрит сотрудничество россиянки со следствием, ей будет грозить до пяти лет тюрьмыПодробнее
 Болтон связал возможность встречи Путина и Трампа с возвращением Киеву кораблейБолтон связал возможность встречи Путина и Трампа с возвращением Киеву кораблей
Советник президента США не видит обстоятельств, при которых встреча могла бы состояться в обозримом будущемПодробнее
На Украине запретили еще 26 российских и советских книгНа Украине запретили еще 26 российских и советских книг
Под запретом оказались детская литература советских времен, современные издания для детей и подростков, а также детективыПодробнее
 СБУ заявила о доказательствах "разжигания межнациональной вражды" Московским патриархатомСБУ заявила о доказательствах "разжигания межнациональной вражды" Московским патриархатом
Настоятеля Киево-Печерской лавры подозревают в подготовке провокаций накануне Объединительного собораПодробнее
 Четыре человека погибли в результате катастрофы скоростного поезда в АнкареЧетыре человека погибли в результате катастрофы скоростного поезда в Анкаре
Более 40 получили раненияПодробнее
 Пентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в СирииПентагон предостерег Турцию от наступления на позиции курдского ополчения в Сирии
По его мнению, планы Турции могут создать опасность для американских военныхПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 декабря6 фото
13 декабря
Фотохроника 13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре6 фото
13 декабря
Крушение скоростного поезда в Анкаре
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреМария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против СШАВ миреЕС решил продлить санкции против РФСпортПрокуратура установила нарушения при расследовании дела Мамаева и КокоринаВ РоссииВладивосток стал столицей Дальнего ВостокаВ РоссииИсточник сообщил о земном происхождении дыры в обшивке "Союза"В РоссииГлава Минздрава упрекнула россиян в нерациональном питании

Россия и Китай в СБ ООН воздержались при голосовании по резолюции о помощи Сирии

США осудили Иран за смерть правозащитника в тюрьме

Вахид Саяди-Нассири объявлял голодовку, находясь в заключении Подробнее

ЕС потребовал от Лондона ясности относительно будущих отношений

Прокуроры изучат деятельность инаугурационного комитета Трампа

Следователи выяснят судьбу $107 млн, полученных от пожертвований Подробнее

Саммит ЕС подтвердил, что повторных переговоров по Brexit не будет

Сенат США принял резолюцию о прекращении американской поддержки Эр-Рияда в йеменском конфликте

Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФА

Определились все участники плей-офф Лиги Европы УЕФАРазнообразие судеб: ЦСКА разгромил "Реал" и выбыл из еврокубков, тогда как "Краснодар" крупно уступил "Севилье" и вышел в плей-офф ЛЕ Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');