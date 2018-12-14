Прокуроры изучат деятельность инаугурационного комитета Трампа

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Федеральные прокуроры ведут расследование в отношении инаугурационного комитета президента США Дональда Трампа, сообщает The Wall Street Journal. Расследование было инициировано прокуратурой США на Манхэттене, рассказали изданию осведомленные источники.

По их данным, расследование находится на ранних стадиях. В частности, следователи выясняют, не потратил ли инаугурационный комитет Трампа $107 млн, полученные от пожертвований, на нецелевые нужды.

Кроме того, прокуроры расследуют, не предоставляли ли некоторые главные доноры инаугурационного комитета пожертвования в обмен на доступ к приходящей администрации Трампа с тем, чтобы оказывать влияние на политические позиции. Как отмечает издание, это может свидетельствовать о нарушении антикоррупционного закона.

Согласно данным Федеральной избирательной комиссии, основные пожертвования поступили от бизнесмена Шелдона Адельсона, компаний AT&T и Boeing. Каждый из них предоставил более $1 млн.

При этом, отмечает газета, нет признаков того, что кто-то из этих жертвователей находится под следствием.

Издание добавляет, что расследование началось частично после того, как федеральные агенты изъяли материалы у бывшего личного адвоката Д.Трампа Майкла Коэна, который был приговорен в среду к трем годам федеральной тюрьмы.