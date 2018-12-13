Мэй признала, что не ждет прорыва по Brexit от саммита ЕС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не ожидает незамедлительного прорыва по Brexit по итогам двухдневной встречи лидеров ЕС, сообщает телеканал Sky News.

"Я не ожидаю незамедлительного прорыва, но я надеюсь, что мы сможем начать работу так быстро, как это возможно, по необходимым гарантиям", - сказала Мэй.

Она отметила, что понимает обеспокоенность, связанную с соглашением по выходу Великобритании из ЕС, и намерена рассказать о ней европейским партнерам.

Премьер заявила, что ей известно об обсуждении в ЕС возможности Brexit без сделки. По словам Мэй, ее обсуждает и правительство Великобритании, но лучшим вариантом для обеих сторон станет выход Великобритании из ЕС с обговоренными условиями, считает британский премьер.

Также Мэй сказала, что была бы рада возглавить Консервативную партию на всеобщих выборах в Великобритании в 2022 году, но партия хотела бы участвовать в выборах уже с новым лидером, и премьер считает это мнение правильным.

В Брюсселе 13-14 декабря проходит двухдневный саммит ЕС, одной из тем которой станет Brexit. За день до саммита, Мэй выстояла в голосовании о доверии среди членов Консервативной партии.