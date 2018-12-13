"Желтые жилеты" вновь призвали сторонников выйти на акции протеста во Франции

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры движения "желтых жилетов" призвали французов вновь выйти в субботу на акцию протеста, сообщают местные СМИ.

По словам одного из представителей движения Максима Николля, в протестах в этот раз примут участие не только те, кто ранее уже выходил на улицы, но и те, кто решил выразить недовольство после речи президента Франции Эммануэля Макрона, в ходе которой он объявил о новых социально-экономических мерах по поддержке населения.

"Люди сейчас намного решительнее настроены на участие в акциях", - отметил Николль.

"Желтые жилеты" заявили, что считают анонсированные президентом ранее на этой неделе меры "недостаточными".

Призывы со стороны протестного движения последовали, несмотря на то, что ранее в четверг правительство Франции обратилось к "желтым жилетам" с призывом отказаться от ставших уже привычными субботних акций протеста в связи с ситуацией, сложившейся после нападения в Страсбурге.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По последним данным, жертвами стали три человека. Еще около десяти получили ранения. Личность стрелка установлена, однако полиция и жандармы продолжают поиски скрывшегося с места происшествия преступника.

Во Франции уже в течение месяца каждую субботу проходят акции протеста против правительства, организованные движением "Желтых жилетов". Изначально речь шла об автомобилистах, протестующих против повышения налога на бензин. Однако со временем перечень требований демонстрантов расширился.

Ранее французские власти приняли решение отменить запланированное на 2019 год повышение налогов на топливо. В понедельник президент Франции Макрон в телеобращении к народу также объявил о мерах по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.