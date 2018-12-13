Власти Франции призвали протестующих отказаться от акций после стрельбы в Страсбурге

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Франции обратилось к движению "желтых жилетов" с призывом отказаться от субботних акций протеста в связи с ситуацией, сложившейся после нападения в Страсбурге, сообщает в четверг Le Figaro.

"Было бы лучше, если бы каждый мог спокойно заняться своим делом в субботу, перед новогодними праздниками, со своими семьями, вместо того, что выходить на демонстрации и вновь заставлять работать наши силы безопасности", - приводят СМИ слова представителя властей Бенжамена Гриво.

Он подчеркнул, что не власти будут решать, выйдут ли "желтые жилеты" на новые акции протеста. "Пока что мы не запрещали демонстраций", - добавил он.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По одним данным, жертвами стали два человека, по другим - трое. Еще около десяти получили ранения.

Личность стрелка установлена, однако полиция и жандармы продолжают поиски преступника.

Во Франции уже в течение месяца каждую субботу проходят акции протеста против правительства, организованные движением "Желтых жилетов". Изначально речь шла об автомобилистах, протестующих против повышения налога на бензин. Однако со временем перечень требований демонстрантов расширился.