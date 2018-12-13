Суд в США принял заявление Бутиной о признании вины

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Американский суд в столичном округе Колумбия принял заявление россиянки Марии Бутиной о признании вины, сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Вскоре после этого заседание суда завершилось.

Ранее сообщалось, что Бутина на слушаниях признала себя виновной в участии в заговоре против США.

На слушаниях в суде она сказала, что действовала "под руководством" российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

Девушка сказала, что хотела обзавестись контактами среди республиканцев и в Национальной стрелковой ассоциации США, сообщает Bloomberg.

"Бутина признала в федеральном суде в Вашингтоне, что работая на российские власти, вошла в расположение лидеров национальной стрелковой организации и влиятельных консерваторов (республиканцев - ИФ)", - сообщает агентство.

Агентство со ссылкой на адвоката Бутиной сообщает, что его подзащитная будет сотрудничать с властями.

Bloomberg подчеркивает, что если в суде сочтут достаточным такое признание вины и согласятся на предложение Бутиной о сотрудничестве, то ей грозит до пяти лет тюрьмы.

До недавнего времени она не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу РФ. Однако ранее на этой неделе она сообщила суду в США, что готова изменить свою позицию и отозвать заявление, в котором называла себя невиновной.

Ранее американские СМИ сообщали, что срок, с учетом готовности Бутиной сотрудничать со следствием, может быть существенно сокращен и составит "от нуля до шести месяцев". Телеканал NBC и в четверг утверждает, что с учетом готовности сотрудничать со следствием, наказание в случае с Бутиной не должно превышать шести месяцев тюрьмы.

Дело Бутиной

Минюст США 16 июля предъявил обвинения Марии Бутиной в преступном сговоре и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, россиянка как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу Москвы, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Бутина содержится под стражей с момента задержания в июле, адвокаты россиянки не раз заявляли о чрезмерно жестких условиях ее содержания.