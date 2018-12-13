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Мария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США

Есть обновление от 20:05

Если суд одобрит сотрудничество россиянки со следствием, ей будет грозить до пяти лет тюрьмы

Мария Бутина признала свою вину в участии в заговоре против США
Мария Бутина
Фото: Антон Новодережкин

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Россиянка Мария Бутина на слушаниях в американском суде признала себя виновной в участии в заговоре против США, сообщает CNN. На слушаниях в суде в столичном округе Колумбия она пояснила, что действовала "под руководством" российского официального лица. Ее задачей было установить неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на политику США.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщает, что адвокат россиянки заявил о готовности его подзащитной сотрудничать со следствием. Также агентство подчеркивает, что в случае, если в суде сочтут достаточным такое признание вины и согласятся на предложение Бутиной о сотрудничестве, то ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее американские СМИ сообщали, что этот срок, с учетом готовности Бутиной сотрудничать со следствием, может быть существенно сокращен и составит "от нуля до шести месяцев".

Информация о том что Бутина согласилась частично признать вину в рамках сделки со следствием, появилась в американской прессе на этой неделе. До недавнего времени она не признавала свою вину ни в деятельности в качестве иностранного агента в США, ни в конспиративной деятельности в пользу России. Однако недавно сообщила суду, что готова изменить свою позицию и отозвать заявление, в котором называла себя невиновной.

Минюст США 16 июля предъявил обвинения Марии Бутиной в преступном сговоре и работе в США "в качестве иностранного агента без уведомления об этом генпрокурора". По версии следствия, россиянка как минимум с 2015 года занималась в США конспиративной деятельностью в пользу Москвы, действовала в качестве агента российского официального лица и "использовала личные связи с американцем, имеющим влияние на политику США".

Бутина содержится под стражей с момента задержания в июле, адвокаты россиянки не раз заявляли о чрезмерно жестких условиях ее содержания.

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Теги: Мария Бутина

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