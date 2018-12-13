Что произошло за день: четверг, 13 декабря

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россиянка Мария Бутина на слушаниях в американском суде признала часть обвинений. В том числе, она признала себя виновной в участии в заговоре против США и в том, что, работая на российские власти, вошла в расположение лидеров национальной стрелковой организации и влиятельных республиканцев-консерваторов. Суд в столичном округе Колумбия принял заявление россиянки. В этом случае, по данным агентства Bloomberg, ей будет грозить не более пяти лет заключения.

- Президент Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.

- Сбербанк России не планирует внедрять кешбэк (возврат части потраченных средств) по картам, сообщил председатель правления банка Герман Греф. Он добавил, что бонусная программа "Спасибо", которая сейчас реализуется, приносит большие убытки.

- Рамзан Кадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешали. Глава региона пожаловался на недоверие со стороны федеральных властей.

- Советник президента США Джон Болтон заявил, что не видит обстоятельств, при которых встреча Владимира Путина и Дональда Трампа могла бы состояться в обозримом будущем. По его словам, она не будет возможна до тех пор, пока Россия не освободит задержанные украинские корабли и их экипаж.

- Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку российского дипломата из Словакии, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Раннее Братислава выслала представителя России, заподозрив его в сборе разведданных.

- Владимир Путин рассказал, какая профессия, помимо нынешней, могла бы его заинтересовать. В время общения со школьниками он упомянул генетику и искусственный интеллект.

- Прокуратура Москвы провела проверку и выявила ряд нарушений при расследовании уголовного дела в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также их соучастников, обвиняемых в хулиганстве. По словам адвоката Мамаева, там невозможно дать иную оценку, кроме как прекратить уголовное преследование его подзащитного по эпизоду в кафе.

- Алексей Навальный сообщил о перспективе нового ареста. На этот раз оппозиционера обвиняют в неудалении порочащей информации об Усманове, Михайлове и "Соцгоспроекте".

- Росгвардия сообщила, что ее служба собственной безопасности вместе проводит проверку информации о нарушениях при закупках продуктов в ведомстве. При этом в Росгвардии упрекнули СМИ в неверном освещении этой темы.

- Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба признан лучшим футболистом 2018 года согласно опросу, проведенному Российским футбольным союзом (РФС) совместно с изданием "Спорт-Экспресс". В тройку лучших вошли Игорь Акинфеев и Марио Фернандес.

- Российский биатлонист Александр Логинов, которому предъявила обвинения в употреблении допинга австрийская полиция, выложил результаты своих допинг-проб с марта 2016 года. Все они отрицательные. Ранее стало известно, что в расположение сборной ночью нагрянула австрийская полиция, предъявив обвинения в нарушении антидопинговых правил во время чемпионата мира в Хохфильцене в 2017 году биатлонистам, тренеру, врачам и массажистам команды.