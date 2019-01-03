Саудовская прокуратура в суде потребовала казни для пяти фигурантов "дела Хашкаджи"

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Саудовской Аравии потребовала смертной казни для пяти подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщают в четверг саудовские СМИ.

По их данным, в Эр-Рияде суд начал рассматривать дела 11 подозреваемых, которые вместе со своими адвокатами присутствовали на судебных слушаниях.

Обозреватель газеты The Washington Post Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

В декабре Сенат США одобрил резолюцию, в которой ответственность за убийство Хашкаджи возлагается на наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.

Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве в связи с делом об убийстве журналиста под стражу был взят 21 человек.