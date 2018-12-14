Работы по строительству военной базы США начались на Окинаве, несмотря на протесты властей и жителей острова

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Власти Японии начали мелиоративные работы в районе Окинавы, куда должна быть перенесена военная база США, сообщает японская газета "Майнити".

Центральное правительство начало сбрасывать почву и песок в воды у района Хэноко (город Наго) на восточном побережье острова Окинава 14 декабря около 11 часов утра.

Свалка грунта является частью мелиоративных работ, необходимых для строительства новой военной базы США взамен авиабазы морской пехоты Футэнма на юге префектуры, в городе Гинован.

Это произошло, несмотря на многочисленные протесты местных жителей и призывы властей отменить мелиоративные работы.

"Я глубоко возмущен строительством, которое ведется, игнорируя волю окинавского народа", - заявил журналистам губернатор Окинавы Денни Тамаки.

Днем ранее Тамаки встретился с министром обороны Такэси Иваей с целью обсудить перенос американской базы.

"Мое убеждение в том, что перемещение (базы Футтэма) в Хэноко является единственным решением, остается неизменным", - сказал Ивая журналистам по итогам встречи.

Он также отметил, что будет работать над тем, чтобы добиться понимания правительства префектуры Окинава.

После Тамаки обсудил проблему с главным секретарем кабинета министров Японии Есихидэ Сугой, который заявил после встречи, что правительство намерено продолжить работы по строительству новой базы.

"Это очень разочаровывает. Этот жестокий подход вызовет еще большее возмущение и гнев среди окинавцев по отношению к правительству", - предупредил губернатор Окинавы.

Противники переноса американской базы отмечают, что работы грозят экологической катастрофой. Кроме того, многие жители Окинавы выступают за то, чтобы американские военные совсем покинули остров.

Около половины из 50 тыс. американских военнослужащих базируются в Японии в соответствии с двусторонним пактом безопасности. При этом большинство ключевых американских объектов находятся на Окинаве.