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Американский заказчик получил в декабре от "Энергомаша" три ракетных двигателя РД-181

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - НПО "Энергомаш" поставил в 2018 году американской компании Orbital Sciences Corporation пять ракетных двигателей РД-181, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

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"12 декабря три двигателя РД-181 доставлены американскому заказчику", - говорится в сообщении. Ранее, 5 декабря, представители компании подписали формуляры на двигатели.

"Данная приемка является второй в 2018 году. В июне этого года заказчику были переданы два двигателя РД-181", - напомнили в пресс-службе.

Жидкостный ракетный двигатель РД-181 разработан и производится АО "НПО Энергомаш" предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Antares.

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Теги: НПО Энергомаш, США

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