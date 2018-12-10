Американские заказчики приняли у "Энергомаша" три ракетных двигателя РД-180

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - НПО "Энергомаш" сдало три ракетных двигателя РД-180 американским заказчикам, сообщает в понедельник пресс-служба предприятия.

"Сдача трех двигателей РД-180 состоялась 6 декабря. Представители компаний Pratt&Whitney, United Launch Alliance, РД АМРОСС подписали формуляры на двигатели", - говорится в сообщении.

"Данная приемка является третьей в 2018 году. В апреле заказчикам были переданы четыре двигателя РД-180, в октябре - еще четыре", - напомнили в пресс-службе.

Жидкостной ракетный двигатель РД-180 разработан и производится в АО "НПО "Энергомаш". Предназначен для использования в составе американских ракет-носителей семейства Atlas.