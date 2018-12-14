Верующие УПЦ устроили у здания Рады молебен за невмешательство власти в дела церкви

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - У здания Верховной рады в Киеве проходит молебен верующих Украинской православной церкви (Московского патриархата) о невмешательстве власти в дела церкви.

Как передает корреспондент "Интерфакса", у креста в Мариинском парке, который размещен напротив здания парламента, собралось около 50 человек. Их число постепенно увеличивается.

Мероприятие носит мирный характер, верующие и священнослужители читают молитвы. Территорию охраняет полицейские.

На 15 декабря назначен объединительный собор украинской церкви. Украинская православная церковь (Московского патриархата) в нем не участвует.

Ранее в Украинской православной церкви заявили, что не намерены препятствовать проведению т.н. объединительного собора по созданию на Украине новой церкви и устраивать провокации.

"Мы как Украинская православная церковь официально не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу, как об этом заявили в СБУ, и в другие дни. Никаких протестов против томоса. (...) Могу официально заявить, что Церковь не планирует каких-либо форм протеста против "объединительного собора", который состоится в Киеве 15 декабря. Мы никоим образом не будем препятствовать этому и участвовать в этом учредительном "соборе" (...) тоже не будем", - заявил зампред Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, слова которого приводит синодальный Информационно-просветительский отдел.