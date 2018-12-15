В УПЦ назвали фейком обращение ее епископа с призывом участвовать в "объединительном соборе"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - В Полесско-Сарненской епархии УПЦ опровергли сообщение о том, будто ее руководитель, епископ Анатолий, убеждал верующих участвовать в так называемом объединительном соборе.

"Пресс-служба Сарненской епархии УПЦ сообщает, что рассылается фейковое обращение от имени управляющего Сарненской епархией (...) и выставляется в Интернете относительно объединительного собора, где, мол, владыка призывает духовенство и верующих к участию в создании "поместной церкви", - сказано в епархиальном заявлении.

В этой связи пресс-служба Сарненской епархии УПЦ сообщает, что никакие обращения не обнародовались.

"Считаем, что в настоящее время Константинопольский - турецкий патриарх обманул народ Украины и государство, не предоставив полную автокефалию и статус патриархии для "так называемой" поместной церкви, чем вызвал недоверие епископата, духовенства и верующих Украинской православной церкви к данному процессу", - отмечает Сарненская епархия.

По ее мнению, упомянутый фейк следует расценивать как "заказ врагов" УПЦ, направленный на "подрыв авторитета управляющего епархией и духовенства Сарненской епархии Украинской православной церкви и введения в заблуждение народа Украины".

Духовенство Ровенской области, в которой расположена в том числе и Сарненская епархия, в октябре этого года первым в УПЦ выразило свою поддержку митрополиту Онуфрию после того, как Константинопольский патриархат заявил о своих планах в отношении Украины.

Как сообщалось, в субботу в Киеве пройдет собор, на котором власти Украины при поддержке Константинополя рассчитывают создать церковь, независимую от Москвы. УПЦ от участия в этом проекте отказалась, что поставило под вопрос успех всего начинания.

В последние недели власти страны оказывали давление на духовенство канонической Церкви вызовами на допрос, обысками, а также путём заведения уголовного дела о "возбуждении розни".