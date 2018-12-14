Больше половины украинцев связали военное положение с желанием Порошенко отложить выборы

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Большинство украинцев не поддерживает введение военного положения в стране и считает, что такой шаг нужен был президенту Петру Порошенко для того, чтобы отложить дату проведения президентских выборов.

64,5% респондентов не поддерживают введение военного положения. В то же время почти четверть (24,9%) украинцев поддерживают такое решение, а 10,2% затруднились ответить, следует из опроса, проведенного 1-10 декабря Украинским институтом социальных исследований им.А.Яременко и Центром "Социальный мониторинг".

Вместе с тем, 56,6% опрошенных полагают, что введением военного положения Порошенко хотел отложить дату президентских выборов. 22,2% украинцев считает, что таким образом президент заботился о безопасности страны.

Военное положение в 10 областях Украины было введено в конце ноября после инцидента в Керченском проливе, в результате которого российские пограничники с применением силы задержали три украинских корабля и находившихся на них моряков, а также сотрудников СБУ.

Военное положение будет действовать в течение 30 дней.

Президентские выборы на Украине должны пройти в марте 2019 года.